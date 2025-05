“Occupare la Striscia di Gaza è una manifesta violazione del diritto internazionale e la reazione europea, ancora una volta, è basata sul doppio standard». Lo ha detto l’ex presidente del Parlamento europeo ed ex Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, intervistato da La Repubblica.

Le parole di Borrell

“Putin – ha spiegato – non può invadere e annettere un pezzo di Ucraina, però Israele può annettere un territorio che non gli appartiene e noi non diciamo niente, tranne poche eccezioni. Pedro Sánchez è stato il primo a qualificare Israele come stato genocida e Macron è stato il primo a dire che quel che fa Netanyahu è vergognoso e inaccettabile. Se è inaccettabile non si deve accettare. Quindi la domanda è: hanno i palestinesi il diritto di resistere all’invasione della loro terre e al piano di espulsione?”

Secondo Borrell “abbiamo dimostrato di avere un doppio standard, ormai lo pensa la stragrande maggioranza del mondo non occidentale. Con l’eccezione di Spagna, Irlanda e qualche altro Paese, ci sono più voci critiche all’interno della stessa comunità ebraica, in quella francese per esempio, che nell’Unione europea”. R

iguardo all’ipotesi che sia il senso di colpa per la Shoah a impedire di adottare una posizione più forte con Netanyahu, Borrell ha sottolineato: “Non faccio un processo alle intenzioni. Ma per alcuni Paesi quel senso di colpa, ciò che Merkel alla Knesset chiamò ‘ragione di Stato’, ha un peso significativo. Non sono stati i palestinesi gli autori dell’Olocausto, non dovrebbero pagare per le nostre colpe”.