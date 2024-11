Quattro militari italiani della missione Unifil sono rimasti feriti dopo che la base nel sud del Libano dove si trovavano è stata colpita.

Libano: 4 militari italiani Unifil feriti

I quattro, secondo quanto si apprende da fonti di governo, non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

Solo tre giorni fa otto razzi da 107 millimetri avevano colpito il quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil a Shama, sempre nel sud del Libano. Per fortuna i razzi hanno impattato su alcune aree all’aperto e sul magazzino ricambi della base dove non era presente alcun soldato.

Il 10 otttobre droni israeliani hanno aperto il fuoco sull’ingresso del bunker dove si erano rifugiati i soldati italiani di stanza nella base UNP 1-31 sulla collina di Labbune, lungo la linea di demarcazione con il Libano.

I quattro militari italiani sono rimasti leggermente feriti a seguito dell’esplosione di due razzi da 122 millimetri che hanno colpito la base Unp 2-3 di Shama. I due razzi hanno colpito un bunker della base e un locale nei pressi della polizia militare internazionale, provocando danni alle infrastrutture circostanti. Alcuni vetri, a causa dell’esplosione si sono frantumati colpendo i quattro militari.