L’esercito israeliano ha sparato contro un corteo funebre nel sud del Libano mentre la folla era diretta al cimitero di Haddatha, località nel distretto di Bint Jbeil, per seppellire due persone.

Cerimonia coordinata con la Croce Rossa libanese

Secondo il sindaco di Haddatha, citato dai media di Beirut, la cerimonia era stata coordinata con la Croce Rossa libanese e autorizzata, attraverso l’esercito libanese, dal Meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco di cui fa parte anche l’esercito israeliano assieme a Francia e Stati Uniti.

I due corpi sono stati poi trasferiti e sepolti provvisoriamente nella vicina località di Tebnin. Nella stessa area è stata segnalata la presenza di tre carri Merkava e un bulldozer israeliani all’ingresso del cimitero.

Droni israeliani hanno inoltre lanciato granate assordanti alla periferia di Baraashit e Ayta al Jabal, mentre nella notte erano stati registrati altri lanci su Nabatiye, Kfar Tebnit, Haddatha e Kfar Remmane, oltre a colpi di artiglieria nell’area di Mansuri e raffiche di mitragliatrice a Khiam.