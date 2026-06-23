Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l’American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.

Due americani su tre non approva il suo operato

Il presidente, in caduta libera nei sondaggi soprattutto in vista delle elezioni di novembre (mid-term), sembra non darsene per inteso. Fedele al dogma della sua infallibilità, continua a occupare gli spazi social h24. L’ultimo post su Truth! in ordine di tempo rivendica la totale vittoria sul nemico iraniano.

“L’Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo (infinito!!!). Questo garantirà ‘onestà nucleare’. Se non avessero accettato, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati! Sulla base di ciò e di altre importanti concessioni fatte dall’Iran, ho acconsentito a lasciare APERTO lo Stretto di Hormuz, senza ulteriore blocco navale. Tuttavia, tutte le navi rimarranno in posizione qualora fosse necessario reintrodurre il blocco, il che, a questo punto, sembra altamente improbabile”.