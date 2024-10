Libano. Esercito israeliano e miliziani Hezbollah a contatto: scontri e combattimenti sul confine sud

L’esercito israeliano (Idf) rende noto che la 98ma divisione è impegnata in combattimenti ravvicinati con miliziani di Hezbollah e ha diretto attacchi aerei contro uomini armati e postazioni del gruppo terroristico.

Commando Idf in azione

L’unità di commando Egoz della divisione ha distrutto una postazione del gruppo sciita, tra cui un lanciarazzi e un deposito di esplosivi, nel corso delle operazioni l’Aeronautica militare israeliana ha colpito più di 150 siti di Hezbollah. L’Idf ha pubblicato nuovi video dei commando in azione nel Libano meridionale, dopo aver lanciato un’operazione di terra tra lunedì e martedì.

Hezbollah ha confermato che i suoi combattenti si stanno scontrando con truppe israeliane che si sono “infiltrate” in un villaggio al confine meridionale del Libano, dopo che in precedenza aveva detto di aver respinto un tentativo di infiltrazione altrove. Hezbollah “è impegnato in scontri con i soldati del nemico israeliano che si sono infiltrati nel villaggio di Maroun al-Ras da est”, ha dichiarato il gruppo sostenuto dall’Iran, aggiungendo che gli scontri sono “in corso”.

Intanto, Israele ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres “persona non grata” nel Paese. Lo annuncia il ministero degli Esteri.