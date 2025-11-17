“Il ritiro dell’emendamento di Fratelli d’Italia non attenua la gravità del tentativo compiuto: è stato un attacco diretto al diritto di sciopero, garantito dall’articolo 40 della Costituzione e già regolato da norme stringenti nei servizi essenziali. La previsione di un’adesione scritta e irrevocabile con sette giorni di anticipo era una misura intimidatoria, lesiva della libertà dei lavoratori e chiaramente esposta a profili di incostituzionalità”

Gelmetti (FdI) annuncia “stop momentaneo”

Nelle parole del presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia tutto lo sconcerto per un tentativo di limitare i diritti dei lavoratori, forse un ballon d’essaie, una sparata per vedere intanto l’effetto che fa. L’emendamento è stato presentato e velocemente ritirato dal senatore Gelmetti, di Fratelli d’Italia.

Secondo la proposta presentata da Gelmetti il lavoratore avrebbe dovuto comunicare in forma scritta e con un preavviso di sette giorni la propria adesione alla protesta. Per il senatore di Fratelli d’Italia è uno stop momentaneo: “Serve di sisegno di legge più articolato”.