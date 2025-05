Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha giudicato “irrealistico” che un futuro incontro tra la delegazioni russa e quella ucraina venga fatta in Vaticano. L’incontro si terrà in Svizzera, probabilmente a Ginevra o, come preferirebbe Putin di nuovo a Istanbul.

Che la Svizzera abbia confermato la propria disponibilità a “ospitare i futuri incontri volti a raggiungere una soluzione pacifica” nel conflitto in Ucraina lo ha scritto su Telegram il capo dell’Ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, al termine di un colloquio con il consigliere per la sicurezza nazionale della Svizzera, Gabriel Lüchinger.

Intanto, per favorire la pace c’è stata una telefonata tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente cinese Xi Jinping, al quale ha chiesto di sostenere gli sforzi europei per raggiungere una tregua in Ucraina. A riferirlo è stato il portavoce Stefan Korenelius in una nota. Merz “ha riferito degli sforzi congiunti di Europa e Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco anticipato. E ha chiesto di sostenere questi sforzi”, si legge nel comunicato.