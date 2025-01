Sono state depositate oggi due interrogazioni parlamentari firmate dal parlamentare Francesco Bonifazi di Italia Viva e rivolte alla presidenza del Consiglio dei Ministri sui “regali ricevuti dalla premier in questi anni e sull’abitazione recentemente acquistata da Giorgia Meloni”.

Le due interrogazioni

“Nella prima interrogazione – si legge in una nota pubblicata da Italia Viva – Bonifazi chiede di verificare l’elenco dei regali superiori a 300 euro ricevuti dalla premier negli ultimi due anni e mezzo e di avere accesso agli atti per capire se la premier abbia restituito la differenza dei regali superiori a 300 euro che ha tenuto nella sua disponibilità”.

Nella seconda il parlamentare fiorentino “chiede di conoscere se per l’abitazione della premier siano stati spesi denari pubblici e se la premier non ritenga di dover pubblicare l’elenco di tutti i fornitori per evitare dubbi su conflitti di interesse e su eventuali regali ricevuti, superiori ai 300 euro consentiti”.

“Proprio nelle ore in cui in Corea del Sud un presidente viene arrestato per le conseguenze di uno scandalo nato da comportamenti poco trasparenti della sua famiglia – dice Bonifazi – è giusto fare chiarezza sulla nostra presidente e sui suoi comportamenti. A differenza di altri rispettiamo la privacy e la libertà dei singoli ma crediamo anche che la premier – così rigorosa nel polemizzare contro gli avversari – debba rendere conto pubblicamente e in modo trasparente di eventuali regalie ricevute. Attendiamo con curiosità la risposta di Palazzo Chigi, in attesa di formulare altre due interrogazioni parlamentari la settimana prossima”.