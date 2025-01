“Il sottosegretario Gemmato si è fermato alle bozze del decreto Milleproroghe, perché nella versione definitiva non c’è traccia dello stanziamento dello 0,7 per cento per lo snellimento delle liste d’attesa. Un altro flop del Governo”.

Lo dichiara la senatrice Pd Ylenia Zambito, commentando l’intervista del sottosegretario alla Salute al Corriere della Sera.

Liste d’attesa, “un altro flop del Governo”

“Al ministero della Salute sanno bene che il problema non può essere aggredito senza poter assumere operatori sanitari, ma la promessa di farlo è stata rinviata sine die. Niente in legge di bilancio – sottolinea la senatrice del Partito Democratico – , niente nel decreto liste di attesa che prometteva di risolvere il problema tre giorni prima delle elezioni europee, niente nel decreto Milleproroghe e niente nel ddl prestazioni sanitarie in discussione in questi giorni al Senato.

Sarebbe bene che il governo smettesse di usare toni trionfalistici e prendesse atto della realtà, cioè che il nostro servizio sanitario nazionale, finanziato così, non ce la può fare e che – conclude Zambito – 4,5 milioni di persone nel 2024 hanno rinunciato a curarsi”.

L’intervista del sottosegretario Gemmato

“La dotazione dedicata alla sanità aumenta anche nell’ultima manovra, nonostante il quadro finanziario complicato. Abbiamo portato lo stanziamento per lo snellimento delle liste d’attesa dallo 0,3 per cento del fondo sanitario nazionale allo 0,4 per il 2024 e allo 0,7 per il 2025. In concreto, si tratta di quasi un miliardo di euro dedicato”. Così, sul Corriere della Sera, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.