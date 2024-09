Lollobrigida ci ricasca, si rallegra per la pioggia a Siracusa mentre l’Emilia-Romagna è sommersa dall’acqua

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, è finito nuovamente sotto i riflettori per un’altra dichiarazione infelice, questa volta riguardante il maltempo. Mentre l’Emilia-Romagna affronta una grave emergenza causata da esondazioni, frane e allagamenti, con oltre mille persone evacuate e due dispersi nel Ravennate, il ministro sembra non cogliere la gravità della situazione.

Il post su Facebook durante l’emergenza

Sul suo profilo Facebook, Lollobrigida ha pubblicato un post in cui esprime un pensiero ottimistico sulla pioggia caduta a Siracusa in vista del G7 Agricoltura e dell’Expo Divinazione, che si terranno dal 21 al 29 settembre a Ortigia. Nel messaggio, il ministro ha affermato che la pioggia è “un buon segno”, sottolineando l’importanza dell’acqua per la Terra siciliana. Tuttavia, questa dichiarazione ha suscitato indignazione, poiché è stata pubblicata proprio mentre l’Emilia-Romagna era devastata dal maltempo.

Molti commenti sotto il post del ministro hanno criticato la sua insensibilità verso l’emergenza che colpiva un’altra regione del Paese. Alcuni hanno suggerito che Lollobrigida cambi editor per i suoi post, mentre altri hanno proposto sarcasticamente di spostare il G7 a Faenza, una delle città più colpite dalle inondazioni.

Precedenti dichiarazioni infelici

Non è la prima volta che Lollobrigida si trova al centro di polemiche per le sue dichiarazioni. Lo scorso 9 maggio, durante un Question Time al Senato, aveva commentato la crisi idrica nel Sud Italia dicendo: “Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare”, senza considerare che la regione era in stato di emergenza a causa della carenza d’acqua. Anche in quell’occasione, le sue parole erano state criticate come insensibili e fuori luogo.