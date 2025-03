Intervistato da Il Tempo, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida torna sulla sua battuta dell’acqua che farebbe male: “Io non mi pento mai. Semmai se mi convincono che sbaglio cambio idea. Quella frase è stata decontestualizzata e strumentalizzata con l’effetto che alcuni giornali hanno sfiorato il ridicolo”. E aggiunge: “Non volevo certo sostenere che l’acqua fa male ma esprimere un concetto. Attenzione perché anche il prodotto migliore del pianeta cioè l’acqua se trovi un ricercatore che dice che fa male può diventare qualcosa che viene stigmatizzato”.

La criminalizzazione del vino

Lollobrigida poi parla dello stato di salute dell’agricoltura italiana e non solo. “La criminalizzazione del vino porta molti più danni di qualsiasi tariffa”. Precisa come “ovviamente non siamo favorevoli a nessuna politica tariffaria”.

“Qualcuno palesa grandi rischi ma io confido che chi vuole comprare prodotti di qualità italiani continuerà a farlo. I veri pericoli però sono di altro genere”, dice in riferimento alla “criminalizzazione” del vino. “Una buona parte della medicina dice che un singolo bicchiere di vino non è detto che faccia male – prosegue -. Anzi, per molte patologie sembra addirittura fare bene. Ovviamente assunto in quantità moderata”.

Quindi, secondo il ministro, “criminalizzarlo è sbagliato. Il vino è il nostro prodotto principale dell’export agroalimentare. Colpire il vino significherebbe danneggiare anche l’ambiente perchè gli agricoltori sono i nostri custodi del territorio”.