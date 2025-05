Silvia Sardone e Roberto Vannacci sono i nuovi vicesegretari della Lega. I due eurodeputati sono stati nominati dal Consiglio federale convocato da Matteo Salvini a Montecitorio e affiancheranno gli altri due vicesegretari Alberto Stefani e Claudio Durigon che sono stati riconfermati. Lascia invece Crippa che avrà un nuovo ruolo all’interno del partito.

L’elezione ha creato diversi malumori nella base. Della sua nomina aveva parlato anche Luca Zaia nelle scorse ore a margine di un seminario sull’agricoltura organizzato dalla Lega in Senato: “È una prerogativa del segretario scegliersi i vice. Mi fermo qui. Non è che cambio identità in base ai vicesegretari. Penso che noi abbiamo una missione che è quella di rappresentare le diverse identità di questo paese, il che vuol dire difendere le istanze del popolo e quindi anche attivare questo percorso che abbiamo attivato molto tempo fa e che c’ha sempre premiato”.