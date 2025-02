Fratelli d’Italia passa dal 29,5 al 29,8%. Perde terreno invece il Partito Democratico di Elly Schlein che cala dal 22,3 al 22%. Questi i risultati dell’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. Non sembrano pesare sul governo, quindi, gli attacchi delle opposizioni sul caro bollette e sui centri in Albania.

Gli altri partiti

Secondo il sondaggio stabili il Movimento 5 Stelle (11,9, +0,1%) e Forza Italia (9,3, +0,1%). In calo la Lega e Alleanza Verdi e Sinistra. Tra i partiti minori guadagnano +Europa che sale dello 0,2% e Italia Viva (+0,1%). In flessione Noi Moderati -0,1%, stabile invece Azione di Carlo Calenda. In calo anche la percentuale delle persone che non si esprimono: -1%.