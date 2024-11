M5s: “Abbiamo fermato l’ennesimo bavaglio del Governo Meloni”

“Il governo si è fermato a pochi centimetri dall’introduzione, con il nuovo decreto Giustizia, dell’ennesimo bavaglio che limita o cancella la libertà di espressione e di manifestazione del dissenso. Il M5s aveva denunciato questo ennesimo scempio subito dopo la prima indiscrezione di stampa. Con il governo Meloni, l’Italia rischia di diventare una Repubblica poco democratica fondata sul bavaglio”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. “Hanno iniziato con il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, – proseguono – che invece sono atti non secretati e di grandissimo interesse per la collettività, soprattutto se gli indagati sono esponenti politico-istituzionali”.

“Sono andati avanti con il ddl Sicurezza che tra le tante misure gravissime, ne contiene diverse che intimidiscono e sopprimono la libertà di esprimere il dissenso politico e sociale, colpendo persino la resistenza passiva; adesso ci hanno riprovato con il bavaglio ai magistrati, pensando di stabilire l’obbligo di astenersi anche quando sussistano ‘gravi ragioni di convenienza’. E quali sarebbero state queste ragioni di convenienza? Non si sa, era un’arma pensata per disporre l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati non compiacenti alle politiche del governo. Li abbiamo fermati”.

“Ogni iniziativa del governo o della maggioranza, – concludono – sbagliata o pericolosa per la democrazia e per i diritti dei cittadini, troverà la nostra più ferma, dura e trasparente opposizione, dentro e fuori dai palazzi istituzionali”.