Francia e Regno Unito hanno annunciato l’invio di una squadra congiunta per addestrare l’esercito ucraino del futuro. La decisione, presa dal presidente Emmanuel Macron e dal primo ministro Keir Starmer, arriva in un contesto di divisione all’interno dell’Unione Europea sulla possibilità di inviare una missione di peacekeeping. Macron ha chiarito che queste forze non combatteranno in prima linea, ma serviranno a rassicurare l’Ucraina contro future minacce dopo un eventuale cessate il fuoco.

L’iniziativa mira a rafforzare la sicurezza dell’Ucraina, ma manca l’unanimità tra i paesi europei. La Francia e il Regno Unito hanno scelto di procedere comunque, lasciando agli altri stati la libertà di decidere se aderire o meno alla missione. Il dibattito resta aperto su un eventuale coinvolgimento internazionale più ampio.

La posizione dell’Italia

L’Italia ha chiarito che non parteciperà a nessuna forza militare sul terreno. Palazzo Chigi ha ribadito che qualsiasi operazione di monitoraggio del cessate il fuoco dovrà avvenire sotto l’egida delle Nazioni Unite e con l’approvazione del Consiglio di Sicurezza, inclusi gli Stati Uniti.