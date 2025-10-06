Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. “Non c’erano le condizioni per restare primo ministro”, ha dichiarato.

Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell’opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo.

Le Pen chiede lo scioglimento dell’Assemblea nazionale

Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea. Lasciando Matignon (la sede del governo, ndr,) 27 giorni dopo la sua nomina, scrive Le Figaro, Lecornu diventa il primo ministro con il mandato più breve della storia.

La responsabile del Rassemblement National Marine Le Pen, dopo le dimissioni del premier, invoca uno sciogliemento dell’Assemblea Nazionale. ”Siamo alla fine del cammino. Domani non sarà meglio (..) Siamo in fondo alla barzelletta, la farsa è durata abbastanza”.

Mélenchon punta alla destituzione di Macron

La France Insoumise (LFI) chiede l”’esame immediato” della mozione di destituzione del presidente, Emmanuel Macron. ”Dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu, chiediamo l’esame immediato depositata da 104 deputati per la destituzione di Emmanuel Macron”, scrive in un messaggio pubblicato su X il leader del partito della sinsitra radicale, Jean-Luc Mélenchon.