Intervistato da Le Parisien, il presidente francese Emmanuel Macron cerca di smarcarsi da Donald Trump e dagli Stati Uniti sulla Russia e su Vladimir Putin: ‘La Russia rappresenta una minaccia esistenziale per gli europei, tenuto conto delle azioni che conduce in diversi ambiti. Con le sue azioni alla frontiera della Polonia, con i suoi attacchi cyber in tutti i nostri Paesi, con attentati come in Gran Bretagna, con manipolazioni dell’informazione o dei processi elettorali come in Romania, con minacce esplicite attraverso la sua dottrina nucleare”.

“La Russia cerca di destabilizzare il nostro Paese”

Il presidente francese lancia poi l’allarme sui tentativi della Russia di destabilizzare la Francia, anche contribuendo ad alimentare il clima di antisemitismo nel Paese. ”Hanno pagato e organizzato, siamo stati in grado di verificarlo, gente che ha perpetrato atti antisemiti molto gravi e molto traumatici, in particolare, per i nostri connazionali di confessione ebraica”. E ancora: ”Considero che la Russia faccia parte di coloro che hanno tentato di destabilizzare e oltraggiare l’unità del Paese, (Mosca.ndr.) ha una grandissima responsabilità”. Per Macron, tuttavia, il ruolo della Russia in Francia non viene sufficientemente denunciato ”nel dibattito pubblico”. ”Nei prossimi giorni – puntualizza il leader francese – avrò l’occasione di riunire i gruppi parlamentari e i partiti nel cosiddetto formato ‘Saint-Denis’ per presentare lo stato dei fatti e le iniziative della Francia in materia”.