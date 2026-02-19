Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla premier italiana Giorgia Meloni di non “commentare” gli affari francesi dopo le osservazioni fatte sull’attivista di estrema destra ucciso a Lione.

“Che ognuno resti a casa sua”

“Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite”, ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio italiana sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque in un pestaggio ad opera di avversari politici.

“Il presidente – precisano fonti del suo entourage – si preoccupa ovviamente per la situazione, che segue da vicino” nonostante sia da alcuni giorni in visita in India, dove oggi partecipa ad un vertice sull’intelligenza artificiale a New Delhi.

Soldale con i familiari del giovane, condivide la loro esortazione ad evitare “qualsiasi meccanismo di violenza”. In serata è atteso a Parigi.

Cosa aveva scritto Giorgia Meloni

Queste le parole che la premier italiana aveva scritto sui suoi canali social: “L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente. La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse Nazioni, è una ferita per l’intera Europa”.