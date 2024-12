Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini scrive che l’attentato a Magdeburgo è “l’ennesima dimostrazione che quando non si vigila sull’immigrazione nel nome di una autolesionistica tolleranza si mette a grave rischio la sicurezza di tutti”.

E Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra lo attacca duramente: “Ancora una volta Matteo Salvini ci ha fornito la sua quotidiana dose di intolleranza e propaganda politica contro tutto ciò che è straniero o legato a persone con un colore della pelle diverso. Oggi, purtroppo, ha strumentalizzato il terribile attentato di Magdeburgo per alimentare le sue folli ideologie, secondo cui il migrante è la radice di ogni male. Se Salvini avesse letto i giornali, avrebbe saputo che la polizia tedesca ha identificato l’attentatore come un ateo, anti-islamico, sostenitore del partito di estrema destra AFD e fan di Elon Musk. Sì, sono d’accordo con Salvini: serve tolleranza zero. Ma la tolleranza zero deve essere diretta contro i partiti neo-nazisti come l’AFD e contro chi utilizza l’intolleranza come strumento di consenso, alimentando violenza e divisioni”.