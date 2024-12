“Mai più morti sul lavoro”, l’eterna bugia che sentiremo spesso nei prossimi giorni

“Mai più morti sul lavoro”. Questa eterna bugia la sentiremo spesso nelle prossime ore e nei prossimi giorni. La verità, invece, è un’altra: della sicurezza del lavoro non frega e continuerà a non fregare più o meno niente a nessuno se non agli operai, ai dipendenti e a qualche raro dirigente sparso qua e là nella Penisola. Quel che frega e continuerà a fregare invece sono e continueranno ad essere i costi di produzione. Quelli sì che hanno e continueranno ad avere valore. L’iper capitalismo di questi anni ce lo ha detto chiaramente: gli utili e i soldi contano di più. Anzi: contano nettamente di più dell’essere umano. Contano di più quando devi licenziare. Contano di più quando devi staccare i dividendi. E contano di più quando devi abbassare i costi.

“Mai più morti sul lavoro”, vi diranno indignati ora dopo quel che è accaduto a Calenzano. Ma in realtà, dopo i primi giorni, come sempre, a nessuno continuerà a fregare più nulla delle condizioni di sicurezza dei posti di lavoro. Passerà anche questo incidente, poi, tra qualche mese, parleremo del prossimo. Come avvenne dopo la morte di Satnam Singh, come accadde dopo la strage di Suviana o quella di Casteldaccia, o sul cantiere di Firenze. In totale, dice uno dei contatori più macabri che c’è, dall’inizio dell’anno a settembre le morti sul lavoro sono state 890. Tre morti al giorno. “I morti sul lavoro – disse qualche tempo fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – sono una offesa alla coscienza collettiva”. Ma il dubbio è se questa coscienza collettiva del Paese esista ancora. Sempre se sia mai esistita.