Dietrofront del governo sulla stretta ai lavoratori sottopagati: la norma alla fine è stata infatti stralciata dal maxiemendamento alla manovra. Nella serata di ieri poi il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto in Aula al Senato la fiducia sul maxiemendamento “interamente sostitutivo” della legge di Bilancio.

Sempre ieri, e solo all’ultimo momento, sono saltate anche le norme sulle cosiddette porte girevoli nella pubblica amministrazione: sia quella che riduceva da tre a un anno il periodo di raffreddamento per il passaggio al privato, sia quella che avrebbe consentito deroghe inverse per incarichi commissariali.

Nel pomeriggio, intervenendo in Aula, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha difeso una manovra che ha definito non improntata all’austerità ma alla prudenza. Ha riconosciuto un “percorso tortuoso”, rivendicando però il risultato finale: “L’importante è arrivare in vetta”. Giorgetti ha quindi richiamato gli interventi su lavoro, pacchi e previdenza complementare, sottolineando anche la capacità dell’Italia di arrivare all’approvazione del bilancio, a differenza di altri Paesi europei: “Non so se tutto questo passerà alla storia, so soltanto che grazie a questo tipo di politica l’Italia si presenta a testa alta in Europa e nel mondo”.

Dura la reazione delle opposizioni. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana, la manovra è stata “generosa” soltanto con banche, industria delle armi e colossi del web come Amazon: “Giorgetti ha appena dichiarato che è una manovra non nel segno dell’austerità, ma della prudenza. Io direi invece che è una manovra generosa perché porta regali di Natale all’industria delle armi, alle banche e ai giganti al web americani, addirittura ad Amazon”.

“A rimetterci – ha aggiunto – sono i lavoratori e i cittadini, coloro che subiscono il crollo dei salari reali. Per loro ci sono solo le briciole”.