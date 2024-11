“Questa è una manovra schiacciata dal peso dell’irrilevanza europea di questo governo” con Giorgia Meloni che ha firmato “il ‘pacco’ di stabilità” con “il sangue degli italiani, per dirla con le sue parole quando era all’opposizione”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte durante una conferenza sulla Manovra. Conte ha parlato di “tagli per i cittadini”, di “fallimento in Ue” e “ritardi dilettanteschi sul Pnrr”.

“Abbiamo venti mesi consecutivi di calo della produzione su base annua”, ha aggiunto Conte, “si assumano, dopo oltre due anni di governo qualche responsabilità… Meloni sembra il mago Casanova di Striscia la Notizia, fa una serie di giochi di prestigio, attacca i giudici, inventa complotti, a parole dice di voler tassare le banche e ci si accorda”. Quindi Conte ha proseguito: “Meloni taglia cinque miliardi al Sud, una televendita quotidiana, che non fa ridere, sulle spalle dei cittadini e delle persone più in difficoltà”.