Emendamenti e coperture, istanze dei partiti a spendere e rigore di bilancio: il pendolo di una maggioranza al lavoro, dopo il vertice di Palazzo Chigi, per mettere a punto i ritocchi condivisi alla legge di Bilancio, che dovranno reggere alla prova delle coperture finanziarie.

Ci si concentra su alcune priorità, individuate nelle due ore di riunione con Giorgia Meloni. Uno degli interventi sicuri sarà quello per rendere più efficace l’esclusione della prima casa dall’Isee.

L’ipotesi è quella di alzare sopra i 100mila euro il valore catastale (si starebbe valutando a 120mila euro), per chi vive nelle città metropolitane.

Affitti brevi: cedolare secca al 21%

Sempre legate agli immobili anche le verifiche sulla cedolare per gli affitti brevi. Ci sarebbe una volontà di ritornare alla tassa agevolata al 21% per chi destina una sola casa all’affitto turistico.

Per mantenere il senso della stretta, però, si starebbe valutando di rivedere il limite oltre il quale scatta l’attività di impresa, che potrebbe essere portato dagli attuali 5 a soli 3 immobili (alcune fonti avevano inizialmente parlato invece di una cedolare al 21% fino a 3 immobili).

Emersione “oro da investimenti”

Sul fronte delle coperture, da quantificare rimane la tassazione per fare emergere “l’oro da investimenti” (cioè i lingotti non dichiarati): i leghisti avevano ipotizzato incassi fino a 2 miliardi, Forza Italia 1, le stime del Mef sarebbero molto più contenute e alla fine si potrebbe indicare qualche centinaio di milioni.

Banche nel mirino della Lega

Comunque utili. Se sulla tassazione dei dividendi si starebbe valutando il “modello francese”, uno dei nodi da sciogliere rimane il contributo del settore bancario: al tavolo la Lega avrebbe proposto un aumento dell’Irap di altri 2 punti e una proposta di mediazione, al vaglio in queste ore, sarebbe quella di un rialzo invece di mezzo punto.

In ogni caso, precisano diverse fonti, se l’accordo con gli istituti di credito fosse rimodulato, andrebbe prima riaperto un confronto anche con i diretti interessati.