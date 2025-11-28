Politica in fibrillazione. Sono giorni cruciali. Sono in corso le manovre dem per disarcionare Elly Schlein e lanciare Gentiloni; questo almeno è l’obiettivo della pattuglia di riformisti in conclave a Prato mentre a Montepulciano Dario Franceschini, il regista della vittoria di Elly al congresso, punta ufficialmente a blindare la segreteria dem, in realtà prova a condizionare la linea Schlein per dare maggiore equilibrio al partito. L’ex ministro della Cultura è in buona compagnia. Con lui ci sono Orlando, Zingaretti, Provenzano. E alla tre giorni di dibatti e trame interverranno pure Bombardieri, Landini, Carofiglio.

Il convitato di pietra è ovviamente l’ex premier Paolo Gentiloni, subentrato a Renzi (dicembre 2016) e poi dirottato a Bruxelles a fare il Commissario europeo per gli affari economici e monetari; incarico ricoperto fino a 11 mesi fa. Domenica si prevede un blitz della segretaria. Il correntone di Franceschini non scherza. Non a caso a Montepulciano è boom di adesioni. Partecipa alle manovre anche Silvia Salis, 40 anni, sindaco di Genova e promotrice di un progetto sperimentale (da gennaio) di “educazione sessuale affettiva” in quattro asili con il coinvolgimento dei genitori e del centro antiviolenza “Mascherona”.

Il dibattito nelle coalizioni

Si discute di tutto: legge elettorale, il voto sulla Giustizia, Premierato, culle vuote, Referendum, Pensioni (l’Ocse ha premiato il modello Fornero). A proposito, l’Ocse ha ammonito anche l’Italia: “Occorre allungare l’età di uscita a 70 anni”. Un trend che è destinato a ridisegnare la traiettoria delle carriere lavorative. Inoltre, in questi giorni, si sta discutendo la bozza di disegno di legge che mira a reintrodurre il servizio militare volontario. Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è messo sulla scia di quanto hanno fatto Francia e Germania.

Atreju, salta il match Meloni-Schlein

Alla festa annuale di Atreju (che quest’anno è tornata a Castel Sant’Angelo, nel cuore di Roma) è saltato il previsto e strombazzato confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La premier chiede un dibattito a tre inserendo il leader M5S Giuseppe Conte, il Pd sostiene che la Schlein interverrebbe solo se potrà avere un confronto a due con la premier. Un confronto che è letto come un rilancio della segretaria dem. Meloni non si è sottratta alla eventualità di confrontarsi sia con la Schlein che con Conte, separatamente. Una mossa che sta sparigliando il gioco di tatticismi in corso. La premier ha completamente ribaltato il tavolo e rispedito la palla nel campo avversario. Nel guazzabuglio si inseriscono Renzi, Bonelli e Nicola Fratoianni. Insomma, il quadro è sempre più nebuloso. Atreju sì, Atreju no, Atreju boh.