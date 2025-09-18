I comizi di chiusura della campagna elettorale nelle Marche, l’onda lunga di un omicidio nel lontano Utah, antichi riflessi pavloviani dell’una e dell’altra parte, fatto sta che nel duro scontro politico a occupare la scena è un sentimento – o la sua caricatura, se si vuole – il sentimento dell’odio.

“Nessuno è oggetto di un discorso di odio come la sottoscritta”

Odio come presupposto o pretesto di violenza politica, quale secondo alcuni a destra non si vedeva in Italia addirittura dagli anni di piombo. Il presidente del Consiglio Meloni accusa l’opposizione di fomentarlo, lo fa da giorni, lo ha rifatto dal palco di Ancona, nel comizio di chiusura della campagna elettorale di Francesco Acquaroli, presidente uscente e ricandidato delle Marche.

Odio come surrogato della politica, odio come business, odio contro di lei come nessuno mai. In ordine, le parole di Giorgia Meloni.

“Nessuno in Italia è oggetto di un discorso di odio come la sottoscritta e difficilmente mi posso odiare da sola. L’ultimo è un consigliere comunale di Genova, oggi, credo del Pd, che ha detto alla capogruppo di Fdi ‘Vi abbiamo appeso a testa in giù già una volta’”.

“C’è un business dell’odio. Riportiamo il dibattito dove deve stare. Per alcuni è difficile, perché non sanno che dire – ha detto -, alcuni lo fanno per strategia politica perché sono senza argomenti, altri per tornaconto personale perché c’è un business dell’odio”.

“Ogni giorno vedo post sui social carichi di accuse e ingiurie a me e al governo, e sono quasi sempre accompagnati dall’invito a comprare qualcosa, un libro, un biglietto per uno spettacolo teatrale. Le lezioni di morale da questi qua non me le faccio fare”.

Meloni si è rivolta quindi alla segretaria del Pd. “Lo voglio dire: Schlein vuole gli esempi? Elly se vuoi ci metto mezza giornata a farteli. Voglio denunciare questo”.

Sanzioni a Israele, come voterà Giorgia?

Mezza giornata potrebbe bastare. Anche pochi secondi per rispondere a una domanda secca a proposito dello stop alle concessioni commerciali a Israele e a proposito delle sanzioni ai ministri israeliani della Sicurezza Nazionale e della Difesa Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich come ha già disposto la Commissione europea. Ora serve il voto dei Governi. L’Italia deve dare l’ok, Meloni lo farà?

Spetterà poi ai marchigiani dar ragione alla presidente del Consiglio che rivendica orgogliosa di aver “trasformato il volto di questa regione” o mettere in dubbio la convizione che le Marche siano “tornate a farsi valere”.