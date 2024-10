Marco Bucci ha vinto per 8mila voti. Ecco tutti i numeri delle elezioni in Liguria

Marco Bucci, alla guida di una coalizione di centrodestra, è il nuovo presidente della Liguria. Il sindaco di Genova ha vinto per poco più di 8mila voti: il 48,8% contro il 47,3% del candidato del centrosinistra, Andrea Orlando.

I numeri partito per partito

Il Partito Democratico è il primo partito con il 28,4%, seguito da Fratelli d’Italia al 15%, dalla lista Bucci presidente al 9,4% e dalla Lega all’8,5%. Seguono Forza Italia al 8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,2%, Orgoglio Liguria al 5,7%, Orlando presidente al 5,3% e il Movimento 5 Stelle al 4,6%. Un dato importante, quello del M5s che ha in pratica dimezzato i voti rispetto alle europee di giugno. Da segnalare poi l’astensione da record. In Liguria, infatti, è andato a votare soltanto il 46% degli aventi diritto.

Le prime parole di Marco Bucci

“Mi chiamate presidente? Io voglio essere chiamato il sindaco della Liguria. Scrivetelo”. Cosa vuol dire? “Vuol dire mantenere il nostro stile di sindaci, quindi il nostro parlare con i cittadini, il nostro stare sul territorio. E’ un rapporto con i cittadini che voglio conservare, il nostro compito è servire i cittadini e non farsi servire”.

Le parole di Giorgia Meloni

“Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti. Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”.