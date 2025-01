“Io sono qui, continuo a fare il mio lavoro di opposizione punto su punto senza sconti al governo. Di sicuro questi commenti non ci fanno paura”. La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi interviene in prima persona sul caso delle decine di commenti volgari e sessisti postati sotto a un video pubblicato sui social da Fratelli d’Italia. Secondo la deputata di Italia Viva, non si tratta di un episodio casuale: “Fratelli d’Italia prende, tagliuzza un video, tutto questo per suscitare proprio gli istinti più maschilisti”.

Nel post pubblicato da Fratelli d’Italia si riprende un intervento di Maria Elena Boschi alla Camera in cui l’ex ministra aveva citato l’ex segretaria di Stato degli Stati Uniti Madeleine Albright dicendo: “All’inferno c’è un posto speciale per le donne che non aiutano le donne”.

“Comprendiamo la frustrazione di restare inchiodati al 2% – la didascalia del post – ma gli italiani si aspettano risposte da voi non insulti. Il Governo Meloni ha favorito le imprese che assumono le madri e ha raggiunto il record di occupazione femminile. Se volete insultare qualcuno, guardate alla vostra sinistra”.

Sotto al post, spiega la Boschi, “piovono commenti sessisti, volgari, offensivi, senza nessuno che li cancelli, senza che nessuno li moderi”. Quindi l’invito a Giorgia Meloni: “Spero che la premier, spero che le donne di Fratelli d’Italia, prendano quantomeno le distanze da questo odio gratuito, rispetto a questa indecenza”. A Maria Elena Boschi la solidarietà anche del leader di Italia Viva, Matteo Renzi: “Tutta la mia solidarietà a Maria Elena. Che squallore il silenzio delle donne di destra che oggi dovrebbero intervenire e invece tacciono”.