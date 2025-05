Intervistata dalla Stampa, secondo la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi “l’incantesimo della Meloni sta svanendo, la premier è in difficoltà” e le opposizioni dovrebbero “dare battaglia insieme sulle scelte di questo governo, non dividersi sulle cose fatte dai governi del passato”.

Le parole di Maria Elena Boschi

Il referendum sul Jobs Act? “È un’iniziativa oggettivamente superata rispetto ai problemi del mondo del lavoro di oggi – risponde Boschi -. Mi pare che li comprenda più il Papa, con il suo richiamo sull’intelligenza artificiale, che la Cgil”. Poi sottolinea: “Schlein è coerente, è sempre stata contro il Jobs Act, ha vinto il congresso e ha portato il Pd su una linea diversa. Il problema riguarda chi nel Pd ha contribuito a scrivere quella riforma, l’ha sostenuta e votata. Come fa oggi a rinnegarla?”. Per Boschi, “si vince solo se si fa uno sforzo per mettersi insieme, altrimenti ci teniamo Meloni al governo – dice -. Nessuno nasconde le difficoltà di costruire un programma condiviso, ma possiamo farlo partendo da punti precisi: salari, sanità, istruzione. Noi siamo impegnati in questa direzione. Dobbiamo concentrarci sulle proposte per il futuro, non dividerci su questioni del passato”.