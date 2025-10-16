Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei protagonista del caso che un anno fa ha portato alle dimissioni dal Governo dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, correrà in Campania sotto le bandiere del movimento guidato da Stefano Bandecchi, esuberante e controverso sindaco di Terni.

“Maria Rosaria ed io ci siamo sposati”

Sulla sua strada potrebbe incrociare proprio l’ex ministro in predicato di correre per il centrodestra. A far pendere l’imprenditrice per il sì – dopo le iniziali titubanze – un incontro serale a Napoli davanti a una pizza in un noto locale del centro.

“Maria Rosaria ed io ci siamo sposati, finché morte non ci separi” l’annuncio ironico del leader di Alternativa Popolare. “E se avremo un figlio – ironizza ricordando un celebre sketch di Massimo Troisi nel film ‘Ricomincio da Tre’ – non lo chiameremo Massimiliano, nome troppo lungo, ma Ugo”.

“Sono contento – prosegue Bandecchi mettendo da parte l’ironia – che la dottoressa Boccia abbia accettato la candidatura nella mia lista e sono convinto che la sua partecipazione ci porterà risultati preoccupanti per le sinistre e le destre socialiste”.

Boccia è indagata per lesioni, violazione della privacy e stalking

Per la vicenda con Sangiuliano Boccia è indagata per lesioni, violazione della privacy e stalking. La procura di Napoli le contesta i reati di falso e truffa, per presunte irregolarità nei documenti relativi alla sua laurea. Non sarà capolista.

“Ho detto sì alla proposta di Bandecchi – conferma l’imprenditrice di Pompei – e sono felice di poter dare il mio contributo. Sangiuliano? La sua possibile candidatura – dice Boccia – non ha giocato nessun ruolo nella mia decisione. I nostri percorsi sono distinti ormai da tempo. Anche politicamente. E se lo dovessi incontrare in campagna elettorale non mi farebbe nessun effetto”.