Maria Rosaria Boccia e l’intervista a In Onda: “O Sangiuliano racconta la verità o lo farò io, e cadrebbero nel racconto tante altre donne” VIDEO

O Sangiuliano “racconta la verità, o sarò io costretta a raccontarla io, ma cadrebbero nel racconto tante altre donne”. Questa una delle tanti frasi pronunciate dalla quasi consigliera del ministero della Cultura, Maria Rosaria Boccia nell’intervista mandata in onda da La7 dove la donna ha parlato della turbolenta vicenda della sua possibile nomina e del suo rapporto con l’ormai ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Le parole di Maria Rosaria Boccia

“Ho ascoltato telefonate, letto messaggi – continua -. Oggi nei cellulari, anche se cancellati, c’è tutto. Poi ci sono i dettagli che conosco che potrebbero aiutare nella ricostruzione”.

Un possibile conflitto di interesse alla base della sua non nomina? “Sul sito del Mic – risponde la Boccia – ci sono i curriculum dei consiglieri: tutti hanno conflitti di interesse. Beatrice Venezi, ad esempio, è consigliera per la musica, ben retribuita. Lei è anche direttrice di un teatro, fa concerti privati retribuiti e si esibirà anche per il G7 Cultura e il ministero le riconosce un cachet. Anche la mia è una competenza…”.

“Ricostruiamo le date – continua – quando secondo il ministro tra noi c’era un relazione lui mi nomina. Poi l’8 agosto termina la relazione. E allora perché strappare la nomina il 26 agosto quando non c’è più la relazione?”.

La telefonata della moglie del ministro? “Ero a casa sua e lui ha lasciato aperto il telefono e mi ha fatto ascoltare. Ho ascoltato ? Certo che ho ascoltato… La moglie chiedeva di strappare la nomina. Quindi, mi chiedo, la nomina è stata strappata per il capriccio di una donna o perché non avevo le competenze?”.

“Se sono un’arrampicatrice sociale? Io non ho bisogno di soldi, ho un lavoro floridissimo la mia famiglia non ha bisogno di cariche, di sistemazione, i mei amici hanno lavori appaganti. Certo che sapevo che il lavoro era gratuito, ho firmato!”.

Sulle dimissioni di Sangiuliano: “”No, non sono contenta, assolutamente, lui meritava quel posto, è una persona molto competente, secondo me anche una brava persona. Si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire, mi dispiace tantissimo”. Ha sbagliato a lasciare? “Forse oggi dopo tutta la tempesta mediatica era necessario, però poteva non farlo, dicendo la verità fin dall’inizio”. Qui il video integrale.