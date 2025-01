Marianna Ricciardi, deputata del Movimento 5 Stelle che siede in Commissione Affari Sociali, in una nota commenta la conferenza stampa della premier: “La narrazione di Meloni, nella conferenza stampa di ieri, ha solo sfiorato argomenti come la legge di Bilancio, il lavoro e l’economia. In un passaggio sulla produzione industriale, che continua a calare da due anni a questa parte, la premier ha detto che ‘per avere un’industria forte bisogna avere strategia’. Sarebbe anche stato interessante sapere quale sarebbe la sua, perché il Paese reale, lì fuori, chiede risposte vere, non come quelle evasive della conferenza stampa”.

Prosegue la Ricciardi: “Parliamoci chiaro, qui l’automotive va giù, la moda va giù, l’industria in generale va giù. Accogliamo i turisti che vengono a visitarci e trainano l’unico settore in buona salute, mentre per noi la vita diventa più cara, a cominciare dagli affitti, che ormai non si trovano più e quando si trovano costano un occhio della testa”.

“‘Con il lavoro abbiamo fatto bene ma dobbiamo fare meglio’, ha detto la premier. Ma i dati ci parlano di un aumento degli occupati essenzialmente tra gli over 50 perché ormai è difficile uscire dal lavoro e andare in pensione. E per occupazione giovanile restiamo gli ultimi in Europa. Della qualità del lavoro, poi, nessuno chiede conto alla premier, ma qui ormai anche chi lavora non arriva alla fine del mese”.

Nella nota, la Ricciardi spiega che “sul caro bollette, Meloni ha glissato con triplo salto carpiato e piroetta all’indietro. Intanto, però, la gente i conti li deve pagare e in troppi casi qualcuno deve decidere tra la bolletta e la cena. Per favore, quindi, cara premier: basta con la favola del Paese che corre. I numeri parlano chiaro: negli ultimi tre mesi siamo cresciuti dello zero virgola e abbiamo fatto meglio della Germania solo perché la Germania sta facendo malissimo”.

La deputata M5s conclude: “Intanto, curarsi è diventato un terno al lotto, le liste d’attesa continuano a essere lunghissime e aumenta la spesa dei cittadini per accedere ad esami diagnostici e visite specialistiche. Il Paese, insomma, è in enorme difficoltà, ma siamo sicuri che alla prossima conferenza stampa Meloni ci spiegherà di nuovo che va tutto bene e ci racconterà nuove, bellissime favole”.