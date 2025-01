Si è aperta la battaglia per il Veneto nella maggioranza. Da una parte la Lega, che sta provando a ricandidare Luca Zaia. Dall’altra Forza Italia (che spinge per Luca Tosi) e Fratelli d’Italia che invece punta a presentare un suo candidato.

Le parole di Fulvio Martusciello

Intanto, tra un battibecco e l’altro, tra una dichiarazione e l’altra (al Corriere oggi Luca Tosi ha detto che sarebbe pronto per la candidatura) in queste ore sono arrivate le dichiarazioni non proprio soft del capogruppo di Forza Italia al parlamento europeo, Fulvio Martusciello:

“Zaia chiede a Salvini di difendere il Nord? Non ci meraviglia. Per il governatore del Veneto il Sud non esiste. C’è una vena di razzismo evidente nelle sue parole e un atteggiamento di disprezzo verso i meridionali”. E ancora: “Le sue affermazioni sulle scuole del Sud e la presunta differenza con quelle del Nord sono l’ennesima testimonianza di un sentimento antimeridionale che non possiamo tollerare”.

La replica di Paolo Borchia

“Chi male intende peggio risponde – la replica di Paolo Borchia, capo delegazione Lega al Parlamento europeo e vice segretario Liga Veneta -. Affermare che Zaia sarebbe ‘razzista’ perché ha a cuore il proprio territorio non solo è una mancanza di rispetto verso un bravo amministratore di comprovata esperienza sostenuto dalla stragrande maggioranza dei veneti e con un consenso trasversale, significa proprio non aver capito nulla delle sue parole, e stupisce che ad affermarle sia chi governa con la Lega da decenni e sa benissimo che non è così: la fame di poltrone fa brutti scherzi”.