Israele ha lanciato una “massiccia ondata” di attacchi nel sud di Gaza.

L’esercito israeliano afferma di aver avviato un’ondata di attacchi aerei nel sud di Gaza, mentre il precario cessate il fuoco è minacciato.

L’esercito ha dichiarato di condurre una “massiccia ed estesa ondata” di attacchi aerei su decine di obiettivi, riferisce al Jazeera.

La precaria tregua nei territori palestinesi, mediata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed entrata in vigore il 10 ottobre, ha posto fine a oltre due anni di devastante guerra tra Israele e Hamas.

Israele, scrive Isabel Kershner sul New York Times,ha accusato i militanti palestinesi di aver attaccato le sue forze oltre le linee del cessate il fuoco a Gaza e ha affermato di aver lanciato attacchi aerei per rappresaglia.

La nuova ondata di violenza riflette la fragilità della tregua, entrata in vigore più di una settimana fa e che ha alimentato la speranza che la guerra biennale possa volgere al termine.

È stato l’ultimo di una serie di episodi di violenza a Gaza da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco. L’esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che i militanti hanno lanciato un missile anticarro contro le sue truppe e poi hanno sparato contro di loro nella zona di Rafah, nel sud di Gaza. Ha definito le azioni “una palese violazione” dell’accordo di cessate il fuoco.

In risposta, ha affermato l’esercito, le forze israeliane hanno colpito nella zona “per eliminare la minaccia” e smantellare tunnel e altre strutture militari. Più tardi, domenica, l’esercito ha dichiarato di effettuare “una serie di attacchi” contro obiettivi di Hamas nel sud di Gaza, suggerendo un’azione più ampia.

Le forze israeliane hanno anche colpito un gruppo di persone identificate come militanti armati che attraversavano la linea del cessate il fuoco nel nord di Gaza, secondo un funzionario militare israeliano che ha parlato a condizione di anonimato secondo le regole dell’esercito.

Gaza senza pace

Gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il sud di Gaza dopo che le sue forze hanno accusato Hamas di aver preso di mira i suoi soldati. Hamas afferma che le affermazioni di Israele sono false e infondate.

L’agenzia di protezione civile afferma che almeno 11 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza, tra cui quello a una scuola che ospitava civili sfollati a causa della guerra.

Secondo fonti e funzionari palestinesi, l’esercito israeliano ha commesso almeno 47 violazioni dell’accordo di cessate il fuoco dalla sua entrata in vigore all’inizio di ottobre, uccidendo 35 persone e ferendone almeno 146,

La guerra di Israele contro Gaza,ricorda al Jazeera, ha ucciso almeno 68.159 persone e ne ha ferite 170.203 dall’ottobre 2023. Un totale di 1.139 persone sono state uccise in Israele durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 e circa 200 sono state fatte prigioniere.

Paura e panico

Paura e panico stanno dominando la scena tra la gente di Gaza, mentre l’esercito israeliano ha lanciato più di 20 attacchi aerei. Siamo stati avvicinati da persone, tra cui donne e bambini, che ci chiedono se la guerra sia ripresa.

Alcuni hanno detto: “Ora che Israele ha ripreso i prigionieri, sono tornati a ucciderci”. Questo è il tipo di sentimento che sentiamo.

La gente di Gaza City è molto preoccupata dopo il ritorno dopo il cessate il fuoco. Sono alle strette in questa zona. Si sente il rumore dei droni librarsi sopra di noi. Il livello di paura è in aumento.

Non dimentichiamo che i palestinesi hanno sopportato due anni di guerra. Non è stata data loro nemmeno la possibilità di respirare, a causa dei continui attacchi.

L’esercito e i coloni israeliani stanno “cercando di eliminare aspetti della vita” nella Cisgiordania occupata, afferma una dichiarazione di Hamas.

Coloni illegali hanno attaccato una donna palestinese mentre raccoglieva olive nella sua terra nel villaggio di al-Mughayyir, a nord di Ramallah, ha affermato Hamas.

“[Questo] riflette la brutalità dei coloni e la complicità dell’esercito di occupazione, che fornisce loro protezione per terrorizzare la nostra gente e impossessarsi delle loro terre e proprietà”, ha affermato Hamas, riferendosi all’esercito israeliano.

Secondo Al Jazeera, coloni israeliani armati hanno attaccato contadini palestinesi vicino al villaggio di Turmus Aya, a nord-est di Ramallah. I coloni hanno attaccato anche i raccoglitori di olive, costringendoli ad abbandonare la zona.