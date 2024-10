Nell’Aula di Palazzo Madama si approva con 84 sì, 58 no e nessun astenuto, il disegno di legge contro la “Gestazione per altri” anche se compiuta all’estero da cittadini italiani. Il provvedimento, che ha come prima firmataria la deputata di Fdi, Carolina Varchi e che aveva ricevuto il via libera dalla Camera il 26 luglio 2023, diventa così definitivo.

La “Gestazione per altri” è legge

Le opposizioni, che hanno votato contro, parlano di testo “inutile”, “incostituzionale”, “da Medioevo” e “contro i bambini e le famiglie arcobaleno”.