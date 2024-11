“Giorgia Meloni – scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua newsletter – continua a fare solo provvedimenti spot. Il nostro Governo ormai è imbarazzante. La questione centro migranti albanese sta diventando una barzelletta. Ancora ieri altri 8 migranti traghettati in Albania e poi riportati a casa mentre centinaia di poliziotti stanno in resort sul mare a non fare niente, costando quasi dieci milioni allo Stato Italiano mentre alla stazione di Milano o nelle periferie di Napoli cresce l’allarme sicurezza. Ma chiudete questa buffonata albanese e riportate gli agenti nelle strade italiane per combattere il crimine!”.

“La Meloni continua con gli spot”

E ancora: “Questi traghetti con i migranti dovevano bloccare l’immigrazione in Italia: ma quando mai… la Meloni continua con gli spot ma l’unico risultato concreto al momento è destagionalizzare il turismo in Albania. E non mi si dica che il problema sono i magistrati: perché anche se fosse tutto regolare – e purtroppo pare non lo sia – il conto economico dell’operazione Albania non sta in piedi”.