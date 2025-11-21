“Lei vuole il Quirinale, è ingorda, non fa nulla ma vuole tutto”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera, Matteo Renzi, leader di Italia viva.

“Meloni ovviamente sapeva”

“Abbiamo la pressione fiscale che sfiora il 43% – aggiunge -, il debito pubblico che cresce, il record della fuga di cervelli, l’aumento degli alimentari, delle bollette, del gasolio, delle sigarette, dei mutui. E la premier attacca Mattarella? Su, siamo seri”.

Sulla possibilità che Galeazzo Bignami abbia attaccato il consigliere del Quirinale senza che Giorgia Meloni lo sapesse, Renzi risponde che “ovviamente no. Meloni sapeva tutto e infatti ha messo il carico spostando la polemica da Garofani a Mattarella”.

C’è chi invece sottolinea che il caso è scoppiato all’indomani del Consiglio Supremo di Difesa. “Mi sembra un’analisi troppo complottista – prosegue -. Ormai in questo Paese si dà sempre colpa alle interferenze russe su tutto. Per favore! Garofani ha commesso una leggerezza nel parlare a ruota libera a una cena di romanisti. Ma questa sceneggiata del centrodestra che urla al complotto una volta al giorno serve solo a mascherare i veri problemi del Paese”.

“Tocca a noi creare un polo come Casa Riformista”

“Meloni – afferma ancora Renzi – vuole i pieni poteri. Per farlo ha bisogno di togliere di mezzo il Quirinale e soprattutto un galantuomo come Sergio Mattarella. Vuole andare al Colle per non avere limiti. Ma se avesse coraggio allora dovrebbe fare la riforma costituzionale che aveva promesso, il presidenzialismo, e che ha cancellato”.

Intanto nel centrosinistra non sembra emergere un progetto politico alternativo. “Non sono d’accordo – prosegue il leader di Italia Viva -. La ‘sinistra sinistra’ è presente ed è organizzata dal Pd ai 5 Stelle. Non condivido alcune loro idee, ma riconosco che ci sono. Ora tocca a noi creare un polo come la Casa Riformista. Se vogliamo vincere serve anche una gamba riformista, una nuova Margherita, la Casa Riformista”. Ci vuole anche un candidato premier. “Quello arriverà” conclude