L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha lanciato una dura accusa contro la NATO e il quotidiano britannico The Times, in merito all’attentato che ha ucciso il generale russo Igor Kirillov a Mosca. Medvedev ha dichiarato che se l’omicidio di Kirillov è considerato un obiettivo legittimo, allora lo stesso vale per i funzionari NATO coinvolti nella decisione di fornire assistenza militare all’Ucraina.

“Se il generale russo Igor Kirillov, ucciso ieri in un attentato a Mosca, era un obiettivo militare legittimo, lo sono anche ‘tutti i funzionari della NATO che hanno preso la decisione sull’assistenza militare all’Ucraina di Bandera e stanno partecipando ad una guerra ibrida o convenzionale contro la Russia’”, ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram.

Critiche al Times

Medvedev ha anche attaccato il quotidiano britannico The Times, accusandolo di legittimare l’attentato: “È impossibile ignorare la pubblicazione sul Times. I bastardi in un editoriale hanno definito l’attacco terroristico contro Kirillov e il suo assistente un ‘atto di difesa legittimo’”.