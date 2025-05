Le tensioni tra Mosca e Kyiv si riaccendono con forza alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio, data simbolica per la Russia che ricorda la vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale. Quest’anno l’anniversario assume un rilievo ancora maggiore, essendo l’ottantesimo dalla fine del conflitto. Come da tradizione, nella capitale russa è prevista una parata militare alla presenza di importanti leader internazionali, tra cui il presidente cinese Xi Jinping. In questo contesto, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe proposto un cessate il fuoco simbolico di tre giorni. Ma una dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha suscitato un’ondata di indignazione a Mosca. Parlando con alcuni giornalisti a Kiev, Zelensky ha affermato: «Non possiamo assumerci la responsabilità di ciò che andrà in Russia. Saranno loro a garantire la vostra sicurezza». Una frase che molti hanno interpretato come una velata minaccia.

Lo sfogo violento di Medvedev

La risposta più dura non si è fatta attendere. Dmitry Medvedev, ex presidente russo e stretto collaboratore di Putin, ha usato parole pesantissime su Telegram per attaccare Zelensky. Lo ha definito “quello stronzo verdastro con la barba lunga”, accusandolo di aver rifiutato la proposta di tregua del 9 maggio e di aver lanciato una provocazione deliberata. Ma il commento che ha fatto più discutere è stato quello di chiaro tono intimidatorio: “Quel pidocchio sa che, se ci sarà una vera provocazione il Giorno della Vittoria, nessuno potrà garantire che Kiev vivrà fino al 10 maggio”. Il linguaggio usato da Medvedev, ormai consueto nei suoi post social, conferma il clima sempre più incandescente tra i due paesi e prefigura una possibile escalation proprio nei giorni della commemorazione.