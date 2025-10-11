Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani. Tutti uniti in piazza San Lorenzo a Firenze per spingere Alessandro Tomasi nella corsa per la Regione Toscana.

La premier attacca Cgil e la sinistra “che non è riuscita a gioire per la tregua”, “più fondamentalista di Hamas” e particolarmente “rabbiosa” perché “abbiamo dimostrato che erano scarsi al governo”.

Quindi, lancia la sfida delle urne di domenica e lunedì: “Noi siamo nati per ribaltare i pronostici e lo faremo anche qui”, il campo largo è “un grande centro sociale”, ma “gli italiani capiscono quando la politica li tratta da imbecilli, dicendo cose tipo: ‘se voti me nelle Marche avrai lo stato della Palestina’”.

Poi, un passaggio sullo storico accordo in Medio Oriente: la pace non viene firmata “né per Landini, né per Albanese che insulta la Segre, né per Greta con la Flotilla. C’è una persona da ringraziare, Trump, presidente degli Usa, repubblicano”.

A poche centinaia di metri dal palco del centrodestra, da piazza dell’Indipendenza, parte un corteo di Usb, centri sociali e giovani palestinesi. E la presidente del Consiglio si toglie un sassolino dalla scarpa appena sale sul palco, di fronte alla piazza piena dei suoi sostenitori: “Noi ci possiamo permettere di scendere in piazza, e guardare la gente negli occhi a testa alta”.