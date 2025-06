L’obiettivo del governo è “tagliare le tasse in modo equo e sostenibile”, e dopo la riforma delle aliquote Irpef “il nostro lavoro non è finito: intendiamo fare di più e concentrarci oggi sul ceto medio, che è la struttura portante del sistema produttivo italiano. Vogliamo lavorare per rendere il sistema più equo”. La premier Giorgia Meloni interviene a La Nuvola, a Roma, per gli Stati generali dei Commercialisti 2025.

Gli Stati generali dei Commercialisti 2025

La premier è stata accolta da un lungo applauso da parte della platea, ed è salita sul palco con il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti, Elbano De Nuccio.

Il giornalista Francesco Giorgino, che coordina i lavori della giornata, ha spiegato che è “la prima volta che interviene in presenza il presidente del Consiglio dei ministri” a questa assemblea.

“Sono sempre stata convinta che il mondo delle professioni sia una parte fondamentale, insostituibile di questa nazione, e in questo contesto voi commercialisti svolgete un ruolo essenziale per il buon funzionamento della macchina fiscale e tributaria, il punto di connessione fra stato e cittadini, fra l’amministrazione e le famiglie o le imprese”.

“Fisco biglietto da visita della credibilità di uno Stato”

“Il fisco è anche il biglietto da visita della credibilità di uno Stato, non deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare, non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e un livello di tassazione che non corrisponde al livello dei servizi che lo Stato eroga”.

Meloni sottolinea che lo Stato deve usare le risorse “con buonsenso e senza gettare i soldi dalla finestra, che è quello che abbiamo tentato di fare in questi anni”.