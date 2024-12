Giorgia Meloni cita Aldo Moro parlando dell’Europa, alla fine delle sue comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.

Moro, partecipando in rappresentanza dell’Italia alla prima riunione del Consiglio europeo (di cui la premier ha ricordato che quest’anno è il 5oesimo anniversario) disse che “l’Europa è il luogo in cui le nazioni diventano più grandi senza perdere la loro anima. È una casa comune per le differenze”.

La premier ha aggiunto: “E’ una lettura che condivido molto più di quelle che ho sentito dare decisamente più di recente” e ha concluso: “Forse per andare avanti dobbiamo soprattutto tornare all’origine del progetto. E credo che questa legislatura europea ci dia l’occasione storica per farlo perché le crisi,

come sempre nascondono anche delle opportunità, sta a noi saper cogliere quelle opportunità e l’Italia ovviamente intende fare la sua parte fino in fondo”.