Scambiando per maionese un tubetto di tintura per capelli della moglie, un uomo di 80 anni di Vicenza ha inconsapevolmente spalmato il prodotto sul proprio tramezzino e lo ha mangiato. L’errore, comprensibilmente, ha avuto conseguenze spiacevoli. A riportare la vicenda è Il Giornale di Vicenza.

Resosi conto del sapore insolito e potenzialmente pericoloso dell’ingrediente, l’anziano ha poi contattato il centro antiveleni di Verona. Gli specialisti gli hanno consigliato di recarsi immediatamente al pronto soccorso per sottoporsi a un’esofago-gastroscopia, un esame necessario per verificare eventuali danni all’apparato digerente. Tuttavia, l’uomo ha deciso di non seguire il suggerimento medico e ha optato per una soluzione fai-da-te, assumendo semplicemente farmaci antiacido per gestire il malessere.