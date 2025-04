Nei salotti dei talk show italici si parla dei dazi di Donald Trump. “Per come la racconta lo sceriffo di Washington – tuona Massimo Giannini – sembra quasi che dovremmo ringraziarlo ma invece comincia la guerra più stupida della storia”. “Io – dice il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – conclusi gli accordi Via della Seta proprio per diversificare il mercato, Meloni ora annovera un altro fallimento: essendo lo scendiletto di Washington, chiunque ci sia al governo, per fare una cortesia a Biden ha stralciato quell’accordo. Oggi dovrò andare col cappello in mano, chiedendo uno spazietto a Xi”. “Se gli amici sono questi – ironizza David Parenzo – figuriamoci chi sono i nemici…”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Chi spende 20 euro per una bottiglia non farà problemi per due euro in più: importante negoziare e aspettare”. (Sandro Iacometti, Tagadà)

“Cosa diranno al Vinitaly Meloni e Salvini?” (Stefano Bonaccini, Partito Democratico, Tagadà)

“Per come la racconta lo sceriffo di Washington sembra quasi che dovremmo ringraziarlo ma invece comincia la guerra più stupida della storia”. (Massimo Giannini, Tagadà)

“Trump ci ha abituati all’incertezza e l’incertezza fa danni”. (Stefania Craxi, 4 di Sera)

“Nessuna sorpresa da Trump, è la fine di un’epoca”. (Stefano Polli, Omnibus)

“Io conclusi gli accordi Via della Seta proprio per diversificare il mercato, Meloni ora annovera un altro fallimento: essendo lo scendiletto di Washington, chiunque ci sia al governo, per fare una cortesia a Biden ha stralciato quell’accordo. Oggi dovrà andare col cappello in mano, chiedendo uno spazietto a Xi”. (Giuseppe Conte, Coffee Break)

“LUe potrebbe mettere in campo un abbassamento dei tassi di interesse, deprezzare l’euro e usare quello al tavolo della trattativa con gli Usa”. (Massimiliano Romeo, Lega, Coffee Break)

“Se gli amici sono questi, figuriamoci chi sono i nemici…”. (David Parenzo, L’aria che tira)

“Questo mondo è finito, di fatto queste tariffe ci riportano a 125 anni fa. Adesso la media dei dazi è passata dal 2 al 24% e chi rischia di più sono proprio gli Stati Uniti. Gli unici che possono liberarci da quest’uomo narcisista, impulsivo e superficiale sono gli elettori americani, e prima o poi lo faranno”. (Beppe Severgnini, L’aria che tira)

“Più che scendere in una polemica che non serve a nessuno serve fermezza e idee chiare su come si vuole agire, cioè la reazione deve esserci ma non deve essere una reazione di pancia deve essere una reazione che suggerisce anche al nostro interlocutore americano che è meglio sedersi a un tavolo”. (Tommaso Foti, Fratelli d’Italia, Agorà)

“Non ci stiamo rendendo conto della catastrofe”. (Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle, Agorà)