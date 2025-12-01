La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il Presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto dopo gli incontri di ieri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, precisando che la premier “ha commentato con gli altri leader i risultati di questa nuova fase del negoziato, sottolineando l’approccio costruttivo sempre dimostrato dal Presidente Zelensky” e che “ha inoltre ribadito l’importanza della convergenza di vedute tra partner europei e Stati Uniti quale fondamento per il raggiungimento di una pace giusta e duratura”.

Nella stessa comunicazione, Palazzo Chigi ricorda che, “alla vigilia degli incontri tra l’Inviato speciale del Presidente Trump e le autorità russe”, Meloni “ha auspicato che Mosca offra a sua volta un fattivo contributo al processo negoziale”. La nota ribadisce che la conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con gli altri leader europei si è svolta “per fare il punto dopo gli incontri di ieri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina”, passaggio ritenuto cruciale in vista dei prossimi sviluppi diplomatici.