“Non tutti hanno compreso la validità del modello” del Protocollo Italia-Albania sui migranti, “tanti hanno lavorato per frenarlo o bloccarlo ma noi siamo determinati ad andare avanti, perché è un meccanismo che ha la potenzialità di cambiare il paradigma sulla gestione dell’immigrazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro albanese Edi Rama al termine del vertice intergovernativo Italia-Albania.

Poi la premier ha elogiato i rapporti storici con l’Albania: “I rapporti affondano molto lontano, sono stati sempre costanti, vanno oltre gli interessi reciproci: siamo stati tutti un po’ commossi dall’attraversare la nostra assemblea plenaria con quasi 20 ministri che hanno preso la parola da una parte e dall’altra esclusivamente parlando in italiano senza che ci fosse la traduzione. Penso che questo racconti quanto l’Italia sia un punto di riferimento per l’Albania”

L’attacco di Conte: “I centri in Albania rivelano l’incapacità del governo”

“Di fronte al fallimento del blocco navale con cui ha preso i voti in campagna elettorale – attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte -. Meloni ha ha proposto questa fuga in avanti dei centri in Albania che si è rivelata fallimentare, perché contraria al diritto europeo. Poi se la prende con la Cassazione italiana, con la Corte di Giustizia”. Ma questo progetto “rivela solo la loro incapacità e pressappochismo. La realtà invece è che lì sono buttati quasi un miliardo di euro per centri deserti e ci sono centinaia di agenti che dovremmo riportare in Italia”.