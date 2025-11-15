Nel comizio al Palapartenope di Napoli a sostegno del candidato del centrodestra in Campania, Edmondo Cirielli, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato i risultati ottenuti dal governo e il ruolo della regione. Ha definito la Campania “locomotiva d’Italia, il tasso di occupazione più alto di sempre, accaduto perché i cittadini ci hanno creduto con noi, ma anche perché lo Stato è tornato a fare lo Stato, capace di fare scelte giuste anche quando impopolari, capace di mettere la faccia su scelte e sfide difficili come a Caivano”. Ha ricordato come molti ritenessero impossibile invertire la rotta, ma “impossibile è parola che usano i vigliacchi”. Nel passaggio più polemico, Meloni ha attaccato l’alleanza tra Partito Democratico e Roberto Fico, ricordando che l’ex presidente della Camera “definiva il Pd il pericolo numero uno del Paese ma oggi non ha problemi ad allearsi”. Ha poi aggiunto che per anni De Luca era stato descritto come un governatore “clientelare che soffocava le persone oneste”, chiedendosi se allora “mentivano prima o hanno deciso alla fine che era meglio fare parte di quel sistema piuttosto che combatterlo?”. Ha ironizzato sull’intesa nel centrosinistra: “Se non fosse serissimo sarebbe esilarante”, paragonandola a una “commedia napoletana”.

Meloni ha criticato duramente De Luca anche sul tema delle liste d’attesa, accusandolo di esibire solo i dati sulle “urgenze” e definendo il metodo un “gioco delle tre carte”, ricordando la polemica in cui era stata chiamata “quella stronza”. Alludendo a Roberto Fico ha citato la polemica sul gozzo, affermando: “Abbiamo aiutato chi non si può permettere una barca da ormeggiare in un’area preclusa ai cittadini comuni”. Sulla riforma della giustizia ha esortato a votare secondo il merito delle norme: “I governi passano ma le leggi rimangono”. Meloni ha anche respinto l’ipotesi di una patrimoniale, definendola “una ricetta bizzarra e tardo comunista”. E alla fine la premier ha poi concluso il comizio saltellando al coro di “Chi non salta comunista è”.