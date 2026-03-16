Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha postato sui social un fotomontaggio realizzato con l’IA nel quale la premier Giorgia Meloni viene ritratta con la camicia di forza e lo sguardo assente all’interno di un ospedale psichiatrico. Nell’immagine, di fronte alla premier compare anche un dottore che le chiede: “E dimmi Giorgia questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi?”, in riferimento alle parole di Meloni sugli stupratori che rimarrebbero più facilmente in libertà qualora vincesse il No al referendum.

“Linguaggio da hater”

Contro il parlamentare di Avs si sono scatenate inevitabilmente diverse polemiche e critiche. “Ogni opinione è legittima, ma qui si esagera”, scrive qualcuno nei commenti. Il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli ha replicato: “La politica dovrebbe essere il luogo del confronto sulle idee e sulle soluzioni per il Paese. Per questo vedere il deputato Borrelli rappresentare sui propri social il presidente del Consiglio come un ‘caso psichiatrico’, in una stanza con uno psichiatra in visita, non è satira né critica politica. È semplicemente linguaggio da hater. E sorprende ancora di più quando a usarlo è un parlamentare della Repubblica. Gli italiani si aspettano dalla politica serietà e responsabilità, non attacchi sessisti e da leoni da tastiera che denotano una forte immaturità politica”.