“Quello che trovo sbagliato in questo momento è non capire che nessuno si salva da solo. Se non vogliamo essere schiacciati dall’aggressività commerciale americana, quella bellica della Russia e dall’espansionismo cinese, l’Europa deve fare un salto in avanti”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, commentando l’assenza della premier Giorgia Meloni alla Conferenza sulla sicurezza europea di Monaco.

“Sbagliato l’asse con la Germania”

“Noi siamo per un’Europa federale – ha aggiunto Schlein a margine dell’incontro a Napoli del Pd – e se non ci sono le condizioni politiche per cambiare i trattati in questa direzione, si proceda subito con le cooperazioni rafforzate.

Sbagliato è l’asse principalmente con il Paese (la Germania, ndr) che si sta più opponendo agli investimenti comuni europei e agli Eurobond, che sono necessari non soltanto per sviluppare un grande piano industriale europeo ma anche per il rilancio della manifattura italiana”.