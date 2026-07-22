Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l’uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta al livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti.

Entra in vigore a settembre

Dopo l’approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati dell’Assemblea Nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari. Il provvedimento rappresentava una promessa di Emmanuel Macron e un’iniziativa chiave dell’ultima fase del suo mandato.

La legge imporrà alle piattaforme l’adozione di sistemi di verifica dell’età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori.

Sui social il divieto si farà in due tempi: dal primo settembre 2026 per i profili di nuova creazione e dal primo gennaio 2027 per quelli già esistenti. Per quattro mesi, dal primo settembre al primo gennaio, “tutti noi francesi saremo chiamati a dimostrare l’età. Per chi ha meno di 15 anni l’account verrà chiuso'”, avverte la ministra responsabile del Digitale, Anne Le Hénanff, precisando che spetterà alle piattaforme proporre non una ma diverse opzioni di verifica in modo da lasciare la possibilità di scelta.