Giorgia Meloni ha annunciato una mozione per il riconoscimento della Palestina subordinato al rilascio degli ostaggi e all’esclusione di Hamas dal controllo di Gaza. La premier lo ha detto a New York arrivando all’Onu dove domani parlerà: “Dobbiamo capire quali sono le priorità. Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina però dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso”.

La premier ha spiegato che il riconoscimento della Palestina senza i requisiti di sovranità non risolve il problema e non produce risultati tangibili per i palestinesi. La leader di FdI, ai giornalisti presenti ha detto di condividere molte parti del discorso di Trump a partire dalle critiche al “green”, fino alla richiesta di liberazione degli ostaggi da parte di Hamas che deve essere esclusa da qualunque forma di controllo sulla Striscia. Anche perché, ha spiegato la premier, la guerra l’ha iniziata Hamas.

Queste le parole della Meloni: “Si dice che il riconoscimento possa essere un efficace strumento di pressione politica e lo capisco, ma bisogna capire su chi fa pressione: io ritengo che la pressione maggiore debba essere su Hamas, che ha dato il via alla guerra e si rifiuta di liberare gli ostaggi”.